Alimenti: Lollobrigida, ‘tutti i partiti contro carne sintetica, pronti a convincere altri Paesi Europa’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Ho colto tanti spunti interessanti, compreso quello della necessità di notificare all’Europa questa norma, ovviamente lo faremo, perché riteniamo che non ci sia nulla da temere. Però voglio chiarire, noi siamo il Parlamento italiano ed è per questo che normiamo per quello che riguarda il nostro popolo, che è esattamente l’unica corporazione, consorteria che io riconosco come soggetto a cui dare risposte”. Lo ha affermato il ministro per le Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla Camera durante l’esame degli ordini del giorno presentati in riferimento al disegno di legge sulla cosiddetta carne sintetica.

“Mi permetto di sottolineare, senza alcuna polemica, che, salvo Più Europa, non c’è un partito che siede in questo Parlamento -ha ricordato l’esponente dell’Esecutivo- che non abbia avuto autorevolissimi esponenti che abbiano sottoscritto una petizione nella quale ci fosse scritto ‘no al cibo sintetico’, non coltivato. In Europa noi vorremmo convincere tutte le altre nazioni a fare la stessa scelta dell’Italia. Noi abbiamo un Parlamento europeo e io spero che il Parlamento europeo sia sempre più forte. E, in questo Parlamento europeo, tutti gli emendamenti che tendevano ad autorizzare le produzioni cellulari di questo tipo in Europa sono stati bocciati a larga maggioranza e con il voto abbastanza compatto di tutta la delegazione italiana”.

“Quindi, io auspico e spero che riusciremo nella nostra battaglia di avanguardia ad essere quelli che nel continente europeo, come è già avvenuto con gli Ogm, difendono il nostro modello di produzione e anche la salute dei nostri cittadini. Quindi -ha concluso Lollobrigida- l’auspicio è questo”.