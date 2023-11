Alimenti: M5S, ‘voteremo contro ddl’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle”. Così Alessandro Caramiello dei 5 Stelle sul ddl sulla cosiddetta carne sintetica. “I motivi non sono ideologici ma sono frutto di considerazioni per lo sviluppo del nostro Paese. Spiace constatare che questa maggioranza anzichè preoccuparsi da gravissimi problemi del settore agricolo” a partire dal cambiamento climatico “da mesi perde tempo per normare un qualcosa che verrà regolamentato dell’Europa solo nei prossimi anni”.