Alimenti: Magi, ‘da Prandini gesto da teppista’

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Se Prandini fosse stato nel posto in cui era autorizzato a manifestare non ci sarebbe stato alcun contatto. Lo scontro, fisico e verbale, c’è stato solo perché il Presidente di Coldiretti ha attraversato di corsa una strada – via del Corso – per venire davanti a Palazzo Chigi dove noi di +Europa stavamo facendo un’iniziativa non rivolta a Coldiretti ma al governo. Se Prandini non avesse corso verso di noi, non ci sarebbe stato quel contatto fisico che noi in nessun modo volevamo e che invece il Presidente di Coldiretti ha cercato e ottenuto”. Lo ha detto a Tagadà Riccardo Magi, segretario di +Europa, commentando le immagini dell’aggressione del leader di Coldiretti ai danni della delegazione di +Europa ieri davanti a Palazzo Chigi.

“Il cartello ‘coltivate ignoranza’ era rivolto esclusivamente al governo. Ma, anche se fosse stato rivolto a Prandini, ciò non giustifica la sua azione intimidatoria. Il Presidente di Coldiretti si è comportato da teppista e non da leader di una grande organizzazione democratica”.