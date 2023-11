Alimenti: Magi-Della Vedova, ‘denunciato Prandini per aggressione’**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato presso il commissariato di Polizia di Montecitorio una denuncia nei confronti del presidente di Coldiretti Prandini per l’aggressione subita in Piazza Colonna durante la manifestazione di +Europa contro il disegno di legge che vieta la carne coltivata”. Lo annunciano Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi.

“Lo abbiamo fatto non per una questione personale ma perché se si sdogana la violenza nei confronti dei parlamentari, per di più dell’opposizione, meglio ancora di una componente di soli due parlamentari dell’opposizione, si crea un precedente da cui sarà poi difficile tornare indietro. Già il governo gode di una amplissima maggioranza, occupa di fatto tutti i principali mezzi di informazione. Se la risposta alla politica delle minoranze è l’intimidazione, allora c’è davvero da preoccuparsi per lo stato di salute della nostra democrazia”, concludono Della Vedova e Magi.