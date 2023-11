Alimenti: Magi, ‘emendamento a manovra su ricerca, maggioranza lo sostenga’

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Visto che il centrodestra ha assicurato che questa legge non penalizzerà la ricerca e anzi la metterà al sicuro, al contrario di quello che dicono i ricercatori e le aziende private, cioè che gli investitori stanno già scappando dall’unico paese al mondo che ha vietato la carne coltivata, sfido i parlamentari di Fratelli d’Italia in primis a sottoscrivere un emendamento alla legge di bilancio che assicuri il finanziamento alla ricerca pubblica in questo settore. Su questo l’onorevole Montaruli ha già assicurato pubblicamente che lo farà”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a Tagadà su La7.

“La verità è che questo governo, su dettatura di Coldiretti, ha approvato una legge manifesto che, in caso di una decisione futura dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare di autorizzare l’immissione nel mercato unico, sarà disapplicata dai giudici italiani: allora, come abbiamo già sentito, grideranno ai giudici anti italiani”.