Alimenti: Nastri (Fdi), ‘Italia vince battaglia per tutela salute cittadini’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Grazie al Governo Meloni e al grande lavoro del ministro Lollobrigida l’Italia ha vinto la battaglia a difesa della salute dei cittadini, delle nostre tradizioni culinarie e degli interessi economici delle nostre piccole e grandi aziende produttrici di beni alimentari. L’approvazione definitiva della legge che vieta la produzione e la commercializzazione dei cibi sintetici fornisce una risposta chiara a tutto il mondo agricolo e pone il nostro Paese all’avanguardia in tutto il mondo come esempio di regolamentazione di questo mercato”. La diffusione del cibo sintetico avrebbe messo a serio rischio il Made in Italy a tavola che rappresenta oggi quasi un quarto del Pil nazionale e che, dal campo alla tavola, vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230 mila punti vendita al dettaglio”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Gaetano Nastri, questore al Senato.

“Siamo orgogliosi -aggiunge- di aver salvato l’Italia da una catastrofe della qualità alimentare e occupazionale. Sono molto contento che in un solo anno di governo, Fratelli d’Italia sia riuscita a garantire la qualità a tavola per il bene della salute e soprattutto a dare una risposta concreta a tutti gli allevatori e del Piemonte, patria delle eccellenze zootecniche del nostro Paese, preoccupati dalle norme europee a favore della produzione di alimenti in laboratorio con procedimenti chimici e di sintesi”.