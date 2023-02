Alis e Veronafiere, 300 espositori e momenti di confronto istituzioni, imprese e professioni

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Con LetExpo 2023, in programma da mercoledì 8 a sabato 11 marzo presso il polo fieristico di Verona, Alis e Veronafiere consolidano una collaborazione strategica forte del posizionamento da leader nei rispettivi settori e della comune idea di un progetto fieristico innovativo, che mette al centro il mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi alle imprese. LetExpo è una fiera che guarda al futuro di tutti noi, con la grande responsabilità di promuovere una cultura che ci accompagni nella transizione verso una mobilità e un’economia più sostenibili”. Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi ed il Presidente di Veronafiere Federico Bricolo dichiarano nella conferenza stampa su LetExpo 2023 organizzata a Roma presso la sede nazionale di Alis. Durante la presentazione di oggi è stata annunciata anche la presenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini alla cerimonia di inaugurazione dell’8 marzo.

“Siamo lieti di annunciare che per questa seconda edizione avremo 300 espositori posizionati in 5 padiglioni per una superficie di 60.000 metri quadrati di spazio espositivo. Numeri molto importanti, che si aggiungono agli oltre 100 momenti tra membri del Governo e delle Istituzioni, rappresentanti delle imprese, delle associazioni, del mondo delle professioni e della formazione, i quali interverranno in conferenze istituzionali ed interviste in ‘Casa Alis’, confronti e dibattiti in ‘Alis Cafè’, workshop e presentazioni in ‘Alis Hub’. Questi appuntamenti saranno moderati da autorevoli giornalisti, tra i quali Bruno Vespa, Monica Maggioni, Veronica Gentili, Maria Antonietta Spadorcia, Nunzia De Girolamo, Massimo Giletti e Nicola Porro”.

“Saranno presenti come espositori e categorie merceologiche imprese di logistica, trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi alle imprese, case costruttrici di veicoli industriali, porti italiani ed europei, interporti nazionali ed internazionali, associazioni, player operanti nella categoria delle nuove energie e dei nuovi carburanti, agenzie di risorse umane e ricerca del lavoro, numerosi centri di ricerca ed enti di formazione, tra cui Its, Scuole superiore ed Università. Tra le grandi realtà espositrici presenti a questa edizione, ci saranno ad esempio: Avis budget group, Continental, Eni, Ford truck, Indeed, Iveco, Mercedes, P3 logistic parks, Q8, Randstad, Scania, Snam4mobility, Telepass, Vodafone e Wurth”.

“Centrale in tutti i giorni di fiera sarà il tema della formazione giovanile e dell’occupazione e, con la nostra Alis Academy, copriremo un’area di oltre 1.000 mq con i numerosi enti di formazione associati (Its, scuole superiori, Università e centri di ricerca), le principali società di risorse umane e ricerca del lavoro ed oltre 4.000 studenti e docenti da tutta Italia. LetExpo è infatti una grande opportunità per i giovani e già nella prima edizione dello scorso anno abbiamo generato occupazione, svolgendo numerosi colloqui di lavoro e ricerca di personale: proprio nei giorni della fiera una decina di ragazzi hanno sottoscritto contratti di lavoro ed ulteriori sono stati sottoscritti nelle settimane successive. L’obiettivo per questo 2023 è di replicare e migliorare questa best practice”.

“Il nostro evento fieristico sarà inoltre caratterizzato da un ulteriore aspetto innovativo, ospitando importanti momenti e spazi culturali. Annunciamo infatti con orgoglio l’esposizione della ‘Mostra itinerante sui crimini nazi-fascisti’ promossa dallo Stato Maggiore della Difesa con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e la collezione di auto d’epoca del ‘Museo Nicolis’ di Villafranca di Verona, nonché le presentazioni di opere di artisti contemporanei tra cui Lello Esposito”.

“Siamo altresì orgogliosi – concludono i Presidenti di Alis e Veronafiere – di dare spazio e rilevanza, con un padiglione fieristico interamente dedicato ad ‘Alis per il Sociale’, all’impegno di oltre 40 associazioni, fondazioni ed enti no-profit che dedicano tutta la loro attività all’aiuto dei più bisognosi con azioni benefiche, mettendo in evidenza le progettualità e le iniziative volte ad aiutare e far stare bene chi necessita di un sostegno ed una maggiore inclusione sociale”.