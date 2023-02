Alla Camera una panchina gialla contro il cyberbullismo

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – La Camera ospiterà una delle 50 panchine gialle installate in tutta Italia come simbolo della lotta contro il cyberbulismo. Collocata nel Chiostro del Complesso di Vicolo Valdina, è stata inaugurata questa mattina in occasione della giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo a scuola, per testimoniare l’impegno dell’Istituzione su questo fenomeno di disagio giovanile.

“La lotta contro il bullismo -ha sottolineato il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè- è una questione cruciale del nostro tempo, riguarda il futuro della comunità nazionale che passa attraverso l’educazione, in particolare dei ragazzi, degli adolescenti. Una cultura della protezione dei più deboli è questione che deve restare in cima all’agenda politica e culturale del Paese. Tutti noi abbiamo una panchina di fatto in cui il nostro cuore è lì seduto”.

Presenti alla cerimonia anche il presidente della onlus Helpis, Gino Fanelli, gli alunni del terzo anno di una scuola media di Roma, i deputati Valentina D’Orso, Elisabetta Gardini e Devis Dori. La panchina è stata dipinta utilizzando una vernice ecosostenibile e realizzata con resine che derivano da fonti rinnovabili. “E’ un bel simbolo -ha detto ancora Mulè- che racchiude anche l’idea di un rapporto equilibrato con il territorio urbano e con l’ambiente”.