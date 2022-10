Ottobre 13, 2022

Palermo, 13 ott. (Adnkronos) – A seguito dell’esondazione del fiume Verderame, che ha causato l’allagamento di alcune strade in località Salinagrande di Trapani, in prossimità della SP 21, i Carabinieri, che erano in zona per verificare la situazione, sono intervenuti in aiuto di alcune famiglie in difficoltà raggiungendo le loro case ed aiutandoli a mettersi in salvo.