All’Ismett acquario terapia per i piccoli pazienti

27 Marzo 2025

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – Un acquario pieno di pesci per i piccoli pazienti di Ismett Palermo. A donarlo l’associazione Astrafe, da sempre impegnata a promuovere il trapianto e la donazione degli organi, che si è fatta promotrice dell’iniziativa per permettere di avviare anche a Palermo quella che viene conosciuta come “acquario terapia”. Oltre ad Astrafe hanno reso possibile l’iniziativa un gruppo di artisti di Bagheria (Francesco Domilici, Arrigo Musti e Marco Scianna), l’azienda IPOH e l’azienda Culligan che ha donato apparecchiature per permettere l’installazione dell’acquario. Oltre loro anche pazienti e loro familiari che con piccole donazioni hanno permesso di acquistare i pesciolini e tutto il necessario per la realizzazione dell’iniziativa. “Questo acquario – spiega Salvatore Camiolo, Presidente di Astrafe – non vuole essere un elemento decorativo, ma un vero e proprio strumento terapeutico. Speriamo con questo gesto di rendere la permanenza dei bambini in ospedale più serena e piacevole. Secondo recenti studi: i colori vivaci, il movimento dei pesci e il suono dell’acqua hanno un effetto calmante e rilassante, che può aiutare a ridurre l’ansia e lo stress dei piccoli pazienti. Inoltre, l’acquario può stimolare la loro curiosità e la loro immaginazione, offrendo loro un’occasione di svago e di apprendimento. Abbiamo deciso di donare l’acquario ad Ismett perchè vogliamo testimoniare la nostra vicinanza”.

L’acquario terapia, già utilizzata in altri centri ospedalieri del Nord Italia, è una tecnica utilizzata per ridurre lo stress nei piccoli pazienti. Lo scopo è quello di “distrarre i bambini dall’ansia da visite ed esami. Passare del tempo attratti dallo spettacolo dei pesci, da la possibilità di vivere l’ospedalizzazione più serenamente”.

L’acquario di 700 litri (cm 200x60x60) è uno dei più grandi presenti in una struttura ospedaliera ed è il primo presente in un ospedale siciliano. “Abbiamo deciso di donare l’acquario al reparto di Pediatria di Ismett – continua Salvatore Camiolo – perché vogliamo testimoniare la nostra vicinanza all’Istituto e ringraziare per quanto fatto in questi 25 anni per i pazienti adulti ma anche pediatrici”.

ASTRAFE è a fianco dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto da oltre 30 anni. E’ un’associazione no-profit che fornisce servizi socio assistenziali ai pazienti con insufficienze terminali d’organo e alle loro famiglie e si occupa di progetti di umanizzazione per rendere l’esperienza ospedaliera ai pazienti adulti e pediatrici più confortevole.