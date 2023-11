Alluvione: Manca (Pd), ‘per mantenere promesse Meloni accolga nostri emendamenti’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Nel dl anticipi e nella legge di bilancio ci sono i nostri emendamenti da approvare per rispettare le promesse fatte dal Presidente del consiglio in Emilia Romagna. Se non vogliamo tradirle o trasformare i suoi viaggi post alluvione in propaganda il governo dia parere favorevole agli emendamenti presentati dal Pd per riconoscere alle famiglie e alle imprese il 100% dei danni subiti includendo i beni mobili”. Così il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama.