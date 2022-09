Alluvione Marche: Renzi, ‘con ‘Italia sicura’ 45 mln per fiume Misa ma stop Conte 1’**

Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Siamo oggettivamente i più credibili sui contenuti. Sul tema del dissesto idrogeologico siamo stati gli unici a proporre, con Renzo Piano, una unità di missione chiamata Casa Italia – Italia Sicura”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Avevamo stanziato 45 milioni per la cassa di espansione del fiume Misa, a Senigallia. La chiusura di quella unità di missione, voluta dal governo gialloverde con Conte premier e Costa ministro, ha provocato un ritardo nella realizzazione dell’opera. In Aula nel 2018” Renzi intervenne per dire “mi auguro che questa scelta non sia per leghisti e grillini causa di rimpianto: ascoltate, se non ci credete”.

“Non voglio strumentalizzare nulla, ma noi avevamo inserito quel progetto tra le opere finanziabili: costava 45 milioni di euro e noi avevamo messo qualcosa come 8 miliardi e fior di tecnici al lavoro. Ci fosse stata quella cassa di espansione, si sarebbe evitata la tragedia di venerdì scorso”.