Alluvione Toscana: Spalletti, ‘è la mia terra, è una sofferenza vedere famiglie in difficoltà’

Novembre 13, 2023

Firenze, 13 nov. – (Adnkronos) – “La Toscana è la mia terra, il mio sangue. È una sofferenza vedere che molte famiglie normali che avevano già difficoltà, vengono messe così duramente alla prova. Ringrazio la Federazione per aver aiutato queste persone anche se poi ho visto che l’hanno già fatto da sole perché il giorno dopo erano già lì a spalare”. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista dei match con Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024