Alluvione: Zampa (Pd), ‘senza parole su Meloni su Emilia Romagna’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “In Emilia Romagna tutto va benissimo per gli alluvionati, e se c’è qualche ritardo la responsabilità non può che essere addebitata ai cittadini che non l’hanno capito. Più o meno è quanto la presidente Giorgia Meloni, chiamata oggi a rispondere a una interrogazione sul tema, ha detto oggi al Senato. Ad ascoltarla si resta senza parole e con un dubbio: pensa di poter smentire la realtà con le sue parole o spera di rinviare il confronto con il reale e con il giudizio dei cittadini?”. Cosi la senatrice del Pd Sandra Zampa.