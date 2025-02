Almasri: Bonelli, ‘Meloni complice di trafficanti fugge da Parlamento’

3 Febbraio 2025

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Il governo continua con la strategia del complotto e a raccontare bugie. La prima è che non può riferire in Aula perché ci sarebbero indagini in corso e sarebbe vincolato dal segreto istruttorio. Falso! Non c’è alcuna indagine, né tantomeno il segreto istruttorio. L’articolo 6 della legge n. 1 del 1989 stabilisce in modo inequivocabile che il procuratore invia la denuncia al tribunale dei ministri senza svolgere alcuna indagine. La verità è che Giorgia Meloni non ha il coraggio di spiegare perché ha liberato l’assassino e stupratore Almasri. Ma una cosa è chiara: lei, che accusava l’opposizione di essere amica e complice dei trafficanti di esseri umani, dopo aver liberato Almasri è riconosciuta in tutto il mondo come la vera complice dei trafficanti”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.