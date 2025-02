Almasri: Boschi, ‘Meloni scappa e si nasconde dietro segreto Pulcinella’

5 Febbraio 2025

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni non è venuta, perché il coraggio della presidente del Consiglio finisce quando c’è da confrontarsi con qualcuno: lei è coraggiosissima quando è sola, ma scappa dal Parlamento, fugge dal confronto e si nasconde dietro il segreto, solo che non c’è segreto istruttorio, non c’è segreto di Stato, c’è solo il segreto di Pulcinella”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, di Italia viva, intervenendo alla Camera nel dibattito dopo l’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto paura del generale libico Almasri e per questo lo ha liberato -ha aggiunto l’ex ministra- la donna che aveva promesso di perseguire su tutto il globo i trafficanti di esseri umani ha fatto un favore ad un trafficante di esseri umani. Non so se è favoreggiamento e non mi interessa, so che la liberazione di Almasri è stata un gigantesco favore a chi gli esseri umani li rende schiavi, li tortura, ne abusa e fa soldi con il racket della tratta”.