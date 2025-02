Almasri: Conte insiste, ‘Meloni venga a spiegare’ e il M5s fa muro in aula

3 Febbraio 2025

Roma, 3 feb (Adnkronos) – “Giorgia Meloni deve venire in Parlamento a spiegare agli italiani la versione vera, reale, effettiva sul caso Almasri”. Lo ha detto Giuseppe Conte, in aula alla Camera, in apertura di seduta prima dell’esame del Cultura. Il M5s, intanto, ha iscritto una quarantina di deputati a parlare nella discussione generale del Dl cultura con l’intenzione di porre la questione Almasri.

“E’ stata evocata la sicurezza nazionale, allora deve venire la presidente del Consiglio. Non può essere il ministro dei Rapporti con il Parlamento a chiarire questo punto, è nevralgico fondamentale, deve chiarire al Paese, a tutti i cittadini, perché ha imbarcato con tutti gli onori su un volo di Stato, per sottrarlo alla giustizia, un boia accusato di stupro su bambini di 5 anni. Solo lei può chiarire le motivazioni che espongono il nostro Paese alla vergogna nazionale e internazionale”, ha detto Conte.