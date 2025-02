Almasri: Conte, ‘Meloni non viene? Ostruzionismo a tutti i livelli’**

6 Febbraio 2025

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Cosa faremo se Meloni non verrà in aula? Siamo disponibili a fare ostruzionismo a tutti i livelli. Il governo meloni sta distruggendo la giustizia internazionale, noi su questo non transigiamo”. Lo dice Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7.