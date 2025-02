Almasri: Fratoianni, ‘Meloni fa retromarcia su Cpi, avverta Salvini’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Meloni fa il gambero. Il suo silenzio prosegue da 10 giorni, ma intanto veniamo a sapere che inizia a fare qualche passo indietro. Impone al ministro della Giustizia di scrivere alla Corte penale internazionale per scongiurare il conflitto. E fa marcia indietro anche sul disastroso progetto Albania, trasformando in Cpr (gli stessi che ci sono in Italia) i centri che dovevano rappresentare una rivoluzione nella gestione dell’immigrazione. Insomma, avevamo ragione su tutta la linea”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“I ravvedimenti fanno sempre bene, ora però mi aspetto le scuse -prosegue il leader di Si- non tanto alle opposizioni, quanto agli italiani, presi in giro da fiumi di propaganda e di chiacchiere e dall’indegno spettacolo contro la Corte penale internazionale. Già che c’è, Meloni avvisi della retromarcia anche il pessimo ministro del tutto e del niente, che ieri da Gerusalemme ha continuato a insultare i giudici de L’Aja, stringendo la mano al criminale di guerra Netanyahu”.