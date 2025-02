Almasri: Fratoianni mostra foto bimba torturata, ‘Nordio che dice?’ (2)

5 Febbraio 2025

(Adnkronos) – “Ci dica chi l’ha torturata visto che, in nome della ricostruzione che ci ha fornito, ha giustificato una scelta politica e consentito che un criminale venisse liberato e rimandato a casa. Non è stato un passacarte, è stato fino in fondo un’autorità politica – aggiunge Fratoianni – Avete raccontato bugie, siete degli imbroglioni, avete umiliato gli uomini delle forze dell’ordine che avevano fatto il loro dovere arrestando Almasri”.