Almasri: Gasparri ‘voglio capire effetto Chiquita, perchè Cpi cambia bollino da blu in rosso’

4 Febbraio 2025

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – É giusto che il Parlamento faccia un passaggio ufficiale su una questione che viene discussa. Sono ancora curioso dell”effetto Chiquita’:la banana Chiquita aveva il bollino blu, questo libico in Germania aveva il bollino blu, c’era un allarme attenuato, era meno pericoloso. Poi che ha fatto per avere il bollino rosso in Italia? Se aveva fatto tutte queste cose prima, mica le ha fatte mentre si spostava dalla Germania all’Italia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, al termine della Conferenza dei capigruppo che ha calendarizzato per domani l’informativa dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, sulla vicenda Almasri.

“Io -aggiunge- farei la discussione sulla Corte penale internazionale, come cambiano il colore del bollino, perchè era blu come la banana e poi è diventato rosso”.