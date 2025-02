Almasri: Magi, ‘domani capigruppo al buio, governo sparito’

3 Febbraio 2025

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Chiamate Chi L’ha Visto?, perché su Almasri il governo è sparito. E domani, a quasi una settimana dal rinvio dell’informativa di Nordio e Piantedosi, ci prepariamo a una capigruppo al buio, in cui nessuno sa se l’intenzione dell’esecutivo sarà quella di riferire o meno sulla liberazione, via Falcon di Stato, del torturatore libico. Ancora una volta Meloni e la sua squadra di ministri dimostrano scarso rispetto delle istituzioni e prendono a calci la democrazia parlamentare, che per la premier deve sembrare ormai un fastidioso orpello”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.