Almasri: opposizioni al lavoro su mozione sfiducia a Nordio**

11 Febbraio 2025

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Le opposizioni potrebbero presentare a breve una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Carlo Nordio, dopo l’informativa sul caso del libico Almasri. A quanto si riferisce da fonti parlamentari, il testo è in via di definizione e ci stanno lavorando Pd, M5S, Avs, Più Europa e Italia Viva. Tutte le opposizioni, insomma, tranne Azione che non condivide lo strumento della mozione di sfiducia, così come è stato anche per quella nei confronti della ministra Daniela Santanchè.