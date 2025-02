Almasri: Schlein, ‘io più combattiva? Lo siamo sempre, Italia merita di meglio’

7 Febbraio 2025

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Sono arrivati in aula con tale arroganza e hanno detto così tante bugie, che andavano richiamati. L’Italia merita di meglio. Noi siamo sempre agguerriti e combattivi e lo siamo innanzitutto sulle questioni concrete che riguardano la vita dei cittadini. Meloni parla d’altro, cercano di distogliere l’attenzione dal fatto che tagliano la sanità mentre i salari sono sempre più bassi e ci sono azienda che stracciano conquiste di decenni dei lavoratori. Noi continueremo a insistere”. Lo dice Elly Schlein in collegamento con L’Aria che Tira su La7 quando le viene fatto notare che il suo intervento in aula su Almasri è stato più combattivo del solito, secondo alcuni osservatori.