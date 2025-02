Almasri: scintille in Senato, su parole Balboni scontro maggioranza-opposizione

5 Febbraio 2025

Roma, 5 feb (Adnkronos) – Scintille in chiusura di seduta in Senato, con una coda polemica del dibattito sull’informativa del governo sul caso Almasri. A far salire la temperatura le parole del senatore di FdI Alberto Balboni, che ha richiamato il Pd alla “coerenza” facendo riferimento all’inchiesta della Dda di Salerno in cui è coinvolto il tesoriere del Pd in Campania: “Uomo di sua fiducia, onorevole Boccia. Anche lei forse non poteva non sapere”, ha sottolineato Balboni.

Immediata la replica del presidente dei senatori dem: “Balboni ha detto una cosa molto grave, chiedo di valutare. Dire che il Pd, chi ha avuto responsabilità, ha una responsabilità politica diretta nella gestione dell’immigrazione irregolare è vergognoso. Balboni ha poi tirato in ballo Lo Voi, state insistendo nella diffamazione di Lo Voi per coprire la mancanza di coraggio nell’assumervi la responsabilità che ha portato un criminale a essere rimpatriato con un aereo di Stato”, ha detto Boccia.

Al Pd è arrivata la solidarietà di Matteo Renzi: “Balboni ha detto una cosa di rara gravità. C’è un partito da cui non accettiamo lezioni, quello che è ancora a Bibbiano, che ha massacrato le famiglie di Tempa rossa, dell’Unicef, di Banca Etruria, di Open. Voi siete i peggiori giustizialisti”, ha detto Renzi rivolto a Fdi.

(Adnkronos) – Il presidente dei senatori Forza Italia Maurizio Gasparri è tornato invece su Lo Voi: “Sulle offese rivolte oggi alla massima autorità di governo ho tralasciato. Ma la Procura della Repubblica di Roma ha pubblicato atti riservati dei servizi di sicurezza, c’è stato un gravissimo comportamento Lo Voi”.

Alessandra Maiorino (M5s), ha replicato: “Gasparri è l’ultima persona che può riferirsi ai servizi segreti, non ha mai chiarito la sua posizione in una società che si occupa di servizi segreti. Gasparri chiarisca e poi punti il dito”. A chiudere la discussione è stato Lucio Malan, FdI: “Questo è una sorta di Processo del lunedì. Balboni ha fatto un intervento con un finale fortemente polemico, ma veniva continuamente interrotto. E’ stato certamente un intervento polemico ma nell’ambito di quello che succede in Parlamento”.