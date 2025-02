Almasri: Serracchiani, ‘Meloni non scappi e venga in aula a spiegare’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Nel 20 marzo del 2023 in occasione dell’incontro a Londra fra i ministri della Giustizia dei Paesi aderenti alla Corte penale internazionale, l’Italia ha ribadito il pieno sostegno all’attività della Corte e il ministro Nordio addirittura invitava l’Ucraina a ratificare lo statuto di Roma. Noi non sappiamo dove sia finito adesso quel ministro Nordio e abbiamo appreso che il nostro governo, che prima ricordava quanto fosse importante la Corte penale internazionale, abbia deciso di non sottoscrivere un atto firmato da più di 79 paesi che invitava il presidente Trump a rivedere la propria posizione sulle sanzioni alla Cpi”. Così la deputata democratica Debora Serracchiani, responsabile nazionale giustizia del Pd, intervenendo in aula alla Camera.

“Ci sembra di capire che l’Italia agisca rispetto agli Stati Uniti con una sorta di relazione familiare o interpersonale tra la presidente del Consiglio e il presidente Trump, quando su questi temi ci si dovrebbe muovere non solo come Unione Europea, ma anche nel rispetto di quelle norme fondamentali come lo statuto di Roma che noi convintamente abbiamo voluto e sottoscritto proprio in questa città. Per questi motivi chiediamo un’informativa urgente della presidente del Consiglio per capire se finalmente ci darà voce e notizia della sua posizione, visto che viene tirata in ballo ormai da settimane ma è totalmente scomparsa dai radar”.

“Ci preoccupa come Paese questa sua disattenzione e distrazione proprio in passaggi così delicati. È giunto il momento che la premier Meloni si decida a venire in Parlamento per spiegare la responsabilità politica che l’Italia si sta assumendo con decisioni che non solo non sono condivisibili, ma che isolano e mettono l’Italia dalla parte sbagliata della storia”.