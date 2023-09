Almirante: Zanella, ‘una via per lui a Grosseto? Strisciante revisionismo’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Ecco le parole scritte da Giorgio Almirante il 5 maggio 1942 su ‘La Difesa della razza’: ‘Il razzismo – scriveva il futuro segretario dell’Msi – ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia, e sia viva in tutti, la coscienza della razza’. Mi chiedo cosa ci sia da celebrare e perché dedicargli una strada: qui siamo di fronte a uno strisciante revisionismo storico”. Così Luana Zanella, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, in merito al nulla osta da parte della prefettura per l’istituzione di via Almirante a Grosseto.