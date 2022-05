Alpini: D’Elia (Pd), ‘parole Alvisi non rispecchiano battaglie di donne dem’

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Le argomentazioni avanzate da Sonia Alvisi e la sua presa di posizione come portavoce delle donne democratiche di Rimini non rispecchiano in alcun modo gli orientamenti e le battaglie delle donne democratiche e del Pd”. Lo dice Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche e responsabile Parità nella segreteria Pd.

“Da sempre lottiamo per contrastare la cultura dello stupro e per ribadire che le molestie non possono essere in alcun modo giustificate. Purtroppo la violenza – per molte ragioni – non viene spesso denunciata, ma rimane vera e, pertanto, non deve essere sminuita. Le parole delle donne vanno prese sul serio: quello che è successo a Rimini è grave e, come ha detto anche il ministro Guerini, va fatta chiarezza su quanto denunciato”, aggiunge D’Elia.