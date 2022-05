Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Nessuna tolleranza per chi compie gesti di violenza. Occorre individuare i responsabili degli episodi segnalati durante l’adunata degli Alpini. Chiarezza subito, anche per non macchiare la reputazione dell’intero corpo degli Alpini, che fa cose straordinarie per il Paese”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Rotta.