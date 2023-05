Maggio 13, 2023

Udine, 13 mag. (Adnkronos) – “L’Adunata degli Alpini è una grande festa per la nostra città. È bellissimo vedere così tante persone divertirsi, dalla mattina alla sera, fra le vie di Udine. Ci ricorderemo con gioia di queste giornate per sempre”. Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni mentre è in corso la penultima giornata della 94esima Adunata nazionale degli alpini proprio nella città friulana.