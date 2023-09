Ambiente: Avs, ‘domani presentazione proposta di legge su ecocidio’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – Domani martedì 12 settembre, alle 18, presso la sala stampa della Camera dei deputati, Alleanza Verdi Sinistra presenterà una proposta di legge sull’ecocidio, di iniziativa dell’onorevole Filiberto Zaratti.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione di importanti figure politiche e attivisti ambientali, tra cui Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, Luana Zanella, capogruppo AVS alla Camera; i deputati di AVS Filiberto Zaratti, Elisabetta Piccolotti, Devis Dori e Francesco Emilio Borrelli; Jojo Mehta, co-fondatrice e direttrice esecutiva di Stop Ecocide International; Dani Spizzichino, responsabile campagna Stop Ecocidio Italia, che ha collaborato attivamente con Alleanza Verdi Sinistra per la presentazione di questa fondamentale proposta di legge.

Questa iniziativa segna un passo significativo nella lotta per la tutela dell’ambiente e la responsabilizzazione nei confronti dei crimini contro la natura. L’ecocidio, inteso come “atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all’ambiente” è un reato che ha il potenziale per cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo la crisi climatica e la protezione dell’ambiente. Questa proposta di legge rappresenta un passo verso la creazione di un quadro giuridico che mette al centro la responsabilità nei confronti della natura e della Terra.