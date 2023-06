Ambiente: Boldrini (Pd), ‘giornata mondiale impegna tutti a limitare uso plastica’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “È stato scritto che una confezione in plastica per i cibi da scaldare nel forno a microonde è programmata per durare sei mesi, per reggere un tempo di cottura di due minuti e per resistere secoli in una discarica, in una spiaggia o in fondo al mare”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook la deputata del Pd, Laura Boldrini.

“La giornata mondiale dell’Ambiente – ha continuato – quest’anno chiede a tutti più impegno proprio a limitare l’uso della plastica, nemica del pianeta. Alle persone, perché mettano in atto nella vita di ogni giorno tre parole d’ordine: riciclo, riuso, riduzione”.

“Ma soprattutto ai governi – ha sottolineato – perché avviino misure che vadano verso l’eliminazione graduale dei prodotti monouso. Il governo Meloni agirà o se la prenderà ancora una volta con gli ambientalisti che esagerano? Si può fare, ne vale la pena! #BeatPlasticPollution #CleanSeas #giornatamondialedellambiente #WorldEnvironmentDay”.