Ambiente: Bonelli, ‘destra ladra di futuro all’attacco della natura in Europa’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Domani, il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, si troverà di fronte a un bivio: potrà approvare la legge per il ripristino della natura, un programma ambizioso per salvare aree naturali fortemente compromesse, o cedere alle pressioni della destra italiana ed europea, che gioca spregiudicatamente con il destino delle generazioni presenti e future. Una destra che, con la sua miopia politica, continua a spingere una narrazione pericolosamente distorta, presentando le politiche ecologiste come una minaccia per l’economia e omettendo che i costi della crisi climatica sono insostenibili e drammatici già oggi. Continuano a proteggere un’élite che non cessa di arricchirsi sulla crisi climatica, aumentando i prezzi dell’energia da fonti fossili e ostacolando la transizione ecologica”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il governo Meloni e i suoi alleati in Europa hanno avviato una campagna elettorale basata sulle fake news. A loro, non interessa affrontare le sfide reali e urgenti, come dimostrato dagli europarlamentari italiani di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che, lo scorso 27 giugno, hanno votato contro questa legge in Commissione Ambiente del Parlamento europeo, mostrando una totale mancanza di responsabilità e visione. La destra italiana ed europea si conferma ladra di futuro, attaccando la natura e favorendo una politica che compromette le generazioni che verranno. Questo è inaccettabile”, conclude Bonelli.