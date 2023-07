Ambiente: Bonelli, ‘destra ladri di futuro, bugie per interessi’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “L’offensiva della destra contro la legge sulla natura, ma più in generale contro la transizione ecologica, ha una sola spiegazione: sono dei ladri di futuro perché nascondono gli interessi di chi oggi, con questo modello di sviluppo, si è arricchito ai danni delle famiglie italiane: tutelano senza tassarli 40 miliardi di euro di extraprofitti energetico mentre danno l’elemosina di stato da 1 euro al giorno alle famiglie povere”. Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“Lo abbiamo visto con la crisi energetica, con le bollette quadruplicate e lo abbiamo visto con il consumo di suolo che ha favorito la speculazione edilizia – prosegue l’esponente rossoverde -. È assolutamente falso quello che continuano a sostenere in merito a danni che la legge sulla natura provocherebbe. In realtà questa loro offensiva piena di bugie, in linea con la strategia mistificatrice di Steve Bannon, ha come fine quella di sabotare la transizione ecologica”.

“L’esempio massimo di questa mistificazione è rappresentato dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi, che è arrivato a dire al Parlamento europeo che la legge sulla Natura non si occuperebbe delle aree naturali protette italiane ma favorirebbe lo spaccio di droga e prostituzione. Noi abbiamo capito perché Fiocchi si rende protagonista di tali falsità: perché è presidente di una società che produce munizioni e cartucce per pistole e fucili da caccia”, conclude Bonelli.