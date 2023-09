Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva per migliorare la qualità dell’aria. Le morti premature in Europa sono circa 300mila, in Italia 56 mila, secondo la European Environment Agency (Eea). Chi ha votato contro questa norma? La Lega e Fdi che si confermano nemici dell’ambiente e della salute”. Così su X Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.