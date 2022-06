Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Estrema Destra e sinistra (Pd incluso) fanno saltare la proposta della commissione su Ets. La saldatura dei populismi è completa anche in parlamento Ue”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. “Motivazione opposte; troppo severo su emissioni per la destra e troppo morbida per la sinistra. Il risultato è il disastro. Ppe e Renew sono gli unici gruppi a tenere la linea di un ambientalismo pragmatico”.