Ambiente: Cattaneo, ‘soldi ci sono ma vanno spesi bene, Mose ne è riprova’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Purtroppo siamo sempre più abituati a eventi atmosferici straordinari ma di fronte a vere catastrofi è evidente che qualcosa non ha funzionato nella gestione. Vuol dire che non sono state fatte le infrastrutture e che c’è il dissesto idrogeologico. I soldi per il dissesto idrogeologico ci sono ma vanno spesi e bene: questa è la vera sfida che abbiamo davanti con il Pnrr. Se Venezia non avesse il Mose sarebbe ridotta come altri parti d’Italia: questo vuol dire che quando si fanno infrastrutture importanti, quando i soldi vengono spesi si è protetti dagli eventi calamitosi straordinari”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo questa mattina a Mattino5.

“Occorre rivedere il codice appalti, prevedere vie rapide per opere di interesse superiore, come è stato fatto con le grandi infrastrutture realizzate con i governi Berlusconi negli anni 2000. Pensare di rispondere con strumenti ordinari di legislazione è impossibile, servono leggi nelle mani dei sindaci e delle autorità centrali: se un’opera va fatta non esiste tribunale amministrativo che possa bloccarla o comitati del No che si oppongano. I costi del non fare, i disastri cui stiamo assistendo sono generati dal fatto che non siamo riusciti ad intervenire perché qualcuno ha bloccato un’opera. Questo è il governo del sì, del fare, perché quando le opera si fanno si mette in sicurezza il territorio”, ha concluso.