Ambiente: Costa (M5S), ‘chiediamo informativa a governo su dissesto e siccità’

18 Maggio 2024

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Mentre il nord è ancora sott’acqua, ricordiamo -come ha scritto oggi anche Il Domani – che il miliardo e 200 milioni messi nel Pnrr per la gestione del rischio di alluvione e contrastare il rischio idrogeologico, sono state spostate nel capitolo della ricostruzione delle zone post alluvionate del 2023, anche se si parlava all’epoca di risorse nuove. I finanziamenti per la messa in sicurezza del Paese sono sempre più ridimensionati e utilizzati per altro. Inoltre pare che il ministero dell’Agricoltura stia facendo solo maquillage dei fondi contro la siccità spostando capitoli di spesa già previsti e annunciandoli come nuovi investimenti. E nessuna azione è stata messa in campo contro la siccità dal commissario dell’acqua che tanto ha voluto la premier. Si fa propaganda sulla pelle delle persone e delle aziende. Chiederemo un’informativa urgente del governo che faccia luce sui rivoli di finanziamenti impantanati o deviati altrove”. Così il vicepresidente della Camera, on Sergio Costa.