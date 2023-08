Ambiente: Fontana, ‘comunità internazionale si impegni per modello sviluppo sostenibile’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La vostra conferenza rappresenta un’importante occasione di approfondimento e di riflessione sul Soft Power come strumento per la tutela dei mari e degli oceani. Le acque ricoprono circa i due terzi del nostro pianeta, ma la disponibilità di acqua per l’uomo è sempre più limitata. Occorre dunque una maggiore responsabilità nei consumi e una migliore gestione delle risorse idriche a tutela anche della sicurezza alimentare e della biodiversità”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un videomessaggio indirizzato alla ‘IV Soft Power Conference’ in corso a Venezia.

“Mari e oceani sono una risorsa essenziale per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza -continua la terza carica dello Stato- . E sono anche un’incredibile fonte di ricchezza. Sembrerebbero una risorsa infinita, ma la realtà è un’altra. Inquinamento e sfruttamento eccessivo ne mettono fortemente a rischio la salute. Le risorse marine sono però sempre più necessarie per il presente e per il futuro dell’umanità. Esse ci offrono molte opportunità fino ad oggi ancora poco esplorate. Oltre a quelle tradizionali, ci sono attività che possono creare nuovo valore economico e sociale. Mi riferisco, ad esempio, all’energia rinnovabile generata dal mare o all’utilizzo della biodiversità marina per finalità medico-farmaceutiche”.

“Più in generale, rispettare gli equilibri dell’ecosistema significa tutelare anche l’economia dei territori. Venezia, che ospita i vostri prestigiosi lavori, simboleggia la capacità di adattamento, trasformazione e resilienza che la sfida ambientale oggi ci impone. Nei suoi 1600 anni di storia ha infatti saputo trasformare le sue fragilità in punti di forza. La tutela delle acque è una sfida di straordinaria complessità, che richiede il concorso delle istituzioni, dei soggetti economici, sociali e di tutti i cittadini. Non possiamo tuttavia pensare di offrire risposte valide senza intensificare la cooperazione tra gli Stati. Occorre pertanto l’impegno di tutta la comunità internazionale per sostenere il processo di transizione verso un modello di sviluppo sostenibile”, aggiunge Fontana.