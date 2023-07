Ambiente: Fratoianni, ‘chiesto interrogazione parlamentare per ciò che è successo a Piombino’

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Le immagini che mi sono state mandate da molti cittadini da Piombino, e che possono essere facilmente viste sui social, sugli effetti della demolizione di alcuni reparti ormai fatiscenti delle acciaierie Jsw della città toscana, sono incredibili. Una nube di polveri e di chissà quali sostanze nella giornata di ieri hanno sommerso alcuni quartieri. Poiché non è la prima volta che accade, ora arriveranno le scuse dei responsabili e poi succederà di nuovo: siamo di fronte a una attività inconcepibile che doveva essere subito sospesa”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Vogliamo sapere quali interventi preventivi le autorità sanitarie, quelle del controllo ambientale e gli enti locali – prosegue il leader di SI – avevano organizzato e prescritto? Quali iniziative erano e sono state prese a difesa della salute e dell’ambiente? Quali effetti dannosi ha provocato la nube sulla cittadinanza e sull’ambiente? Cosa verrà fatto per impedire il ripetersi di tali episodi? Sono semplici domande di buonsenso che immagino ogni piombinese si starà facendo”. Queste domande verranno poste al ministro dell’Ambiente e a quello della Salute con un’interrogazione parlamentare al governo, con l’auspicio che fino a quando non vi saranno garanzie adeguate, altre demolizioni non siano eseguite, se gli effetti sono questi”, conclude Fratoianni.