Ambiente: Iannone (Fdi), ‘tutelare aziende durante transizione green’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Occasioni come queste sono assolutamente preziose, perché aiutano a far crescere la consapevolezza sulla necessità della sostenibilità ambientale, che è oggi un tema planetario. Ma non solo: occasioni come questa sono importanti anche perché stimolano una riflessione sulla puntualità con cui questa nuova cultura di sensibilità deve essere promossa, affinché sia sostenibile sotto l’aspetto ambientale sì, ma anche nella transizione”. È quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, segretario della presidenza del Senato e membro della commissione Antimafia, nel corso del convegno ‘Sostenibilità ambientale e green economy: cui prodest?’, in corso nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva.

“Del resto – aggiunge il parlamentare di FdI – occorre tutelare le nostre produzioni oltre che l’ambiente, per evitare ciò che è avvenuto in passato, quando si è parlato molto e si è fatto poco”. Per Iannone “l’approccio istituzionale di confronto tra persone che lavorano su vari campi è serio ed efficace, mentre manifestazioni di protesta estemporanee sono sterili e dannose. L’impegno delle Istituzioni – conclude quindi – è promuovere momenti come questo”.