Ambiente: interrogazione Avs su protesta al Viminale, ‘siamo agli arresti di massa?’

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “L’azione condotta contro gli attivisti di Extinction Rebellion si configura come una vera e propria retata nella quale decine e decine di persone sono state portate via a forza al di là delle singole responsabilità: siamo agli arresti di massa?”. Lo dice il capogruppo di AVS in commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti, che annuncia una interrogazione al ministro dell’Interno.

“Il dissenso va garantito, le giovani generazioni hanno tutto il diritto di manifestare con i loro modi non violenti, il Governo non ha il diritto di reprimere”, aggiunge Zaratti.