Ambiente: La Pietra (Fdi), ‘falsità ambientalismo nuocciono a natura’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Non esiste nessun fantomatico golpe contro alberi ed animali. Certi immotivati allarmismi sugli emendamenti approvati nel DL Asset, inerenti tagli boschivi e utilizzo di munizioni a piombo in zone umide, rilanciati dai soliti professionisti dell’ambientalismo, sono del tutto destituiti di fondamento e utili solo a conquistare un briciolo di visibilità sui media. Facciamo chiarezza per sgombrare il campo dalle consuete strumentalizzazioni degli integralisti finti ambientalisti: per quanto concerne la disciplina sull’uso del piombo nelle zone umide, non toglie il divieto di caccia con il piombo, ma oltre a depenalizzare, prevedendo sanzioni normative per chi attraversa o si avvicina alle zone umide con munizioni a piombo pur non cacciando, in linea con la normativa europea, garantisce il diritto alla presunzione di innocenza dei cittadini”. E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Fdi, Patrizio La Pietra.

“Inoltre chiarisce quali sono le zone umide, così da evitare possibili equivoci interpretativi. Per quanto riguarda fantomatiche autorizzazioni all’abbattimento indiscriminato del nostro patrimonio boschivo, il testo dell’art 5 bis, non toglie alcun vincolo. Il taglio colturale che viene autorizzato ora anche nei boschi vincolati, da 50 anni protegge tutte le aree boschive, perché opera nei limiti di norme rigorose e nel rispetto dei piani paesaggistici, per mano di professionisti del settore che conoscono le foreste e le tecniche migliori di intervento, prevedendo sanzioni severe per chi contravviene alle norme. Questi sono dati inconfutabili così come è del tutto evidente che l’approccio ideologico alle tematiche ambientali non giova, ma anzi nuoce gravemente alla natura”, conclude.