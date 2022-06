Ambiente: Letta, ‘destra voti Fit for 55, o si sta di qua o si sta di là’

Giugno 6, 2022

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Noi voteremo a favore del piano” Fit for 55, ” a favore del futuro e per la difesa dell’ambiente. E io chiedo con forza a Meloni e Salvini che le destre italiane votino per il futuro e non con la parte più retriva del Parlamento europeo. O si sta di qua o si sta di là. O si sta per il ritorno al fossile o si sta per la sostenibilità e sfidiamo le destre su questo”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Gorizia, a sostegno della candidata Laura Fasiolo.