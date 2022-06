Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Dal suo punto di vista è coerente @GiorgiaMeloni ad esultare per l’affossamento del pacchetto anti #CambiamentoClimatico a Strasburgo. È coerente con la loro linea. Ma è un danno grave per l’Italia, l’Europa e per le nuove generazioni, ancora una volta prese in giro”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.