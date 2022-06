Ambiente: Letta, ‘noi per il green, Lega per il nero’

Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Domani al Parlamento europeo si voterà un passaggio decisivo, verrà votato il grande piano per la riduzione delle emissioni. Ognuno sarà chiamato a una scelta di responsabilità”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale a Barletta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna.

Qui dentro c’è il cuore del progetto di sostenibilità del Pd, un progetto che noi domani voteremo. La Lega voterà contro. Noi stiamo per il green, la Lega per il nero, per il fossile. Questa è una differenza che non sono discorsi ma atti che hanno conseguenze molto concrete che impatteranno nel futuro dei nostri figli. E questa è un’occasione per la Puglia di diventare il motore energetico del Paese basato sulla sostenibilità”.