Ambiente: lunedì 26 e martedì 27 agosto la Quinta conferenza Soft power club

20 Agosto 2024

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – Lunedì 26 e martedi 27 agosto si terrà a Venezia la Quinta conferenza del Soft power club, l’associazione internazionale fondata da Francesco Rutelli. I lavori vedranno la partecipazione e gli interventi di rilevanti personalità italiane ed internazionali.

Il Soft power club riunisce personalità dei cinque Continenti (esponenti dei mondi delle Istituzioni internazionali, della cultura, delle imprese, della scienza) con lo scopo di promuovere una visione contemporanea del Soft power per il dialogo tra le Nazioni e i popoli, a sostegno dello sviluppo umano.

La Conferenza si svolgerà in tre Sessioni, tutte nella Biblioteca del Longhena presso la Fondazione Giorgio Cini, all’Isola di San Giorgio. La prima, lunedì 26 Agosto nel pomeriggio tra le 15 e le 18; la seconda, martedì mattina tra le 11 e le 12.30, la terza, martedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.

“Il concetto di Soft power fu introdotto da Joe Nye dopo la caduta del sistema sovietico e la fine della Guerra Fredda –spiega Francesco Rutelli- Oggi ci troviamo in una stagione di forti contrapposizioni senza gerarchie dominanti; una de-escalation dai conflitti è assolutamente necessaria. L’Europa deve ritrovare un ruolo di protagonista nell’innovazione tecnologica e produttiva, e anche nella promozione del dialogo e del compromesso per la soluzione dei conflitti in corso”. “A Venezia affronteremo tre questioni cruciali: come contrastare falsificazione e disinformazioni online distruttive; come affrontare le crisi climatiche coinvolgendo le popolazioni, senza illudersi che funzionino le imposizioni dall’alto; qual è il ruolo del soft power dell’Italia a livello internazionale”.

Il primo appuntamento, a cura dell’Istituto dei Democratici europei (Ied), sarà lunedì 26 agosto tra le 15 e le 18, con il sostegno dell’International strategic network: “The power of persuasion today, between communication, propaganda, hostile disinformation”. Dopo il saluto di Renata Codello, segretaria generale Fondazione Giorgio Cini, aprirà i lavori Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Introdurrà Francesco Rutelli, presidente dello Ied (Istituto dei democratici europei). In apertura il videomessaggio di Joseph S. Nye, Jr, Kennedy School of government, Harvard University, ospite permanente del Soft power club. Coordinerà i lavori Ettore Sequi, presidente di Sorgenia e già segretario generale del ministero degli Esteri.

Previsti il messaggio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l’intervento di Rebeca Grynspan, segretario generale dell’Unctad (Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo). Parteciperanno: Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari ecomomici (con un videomessaggio); Irina Bokova, ex direttore generale dell’Unesco; Lorenzo Galanti, direttore generale dell’Ice; Amitabh Kant, Sherpa per il G20 del Presidente Modi, Ceo del National institution for transforming India (Niti): Alberto Tripi, presidente Almaviva, consigliere speciale di Confindustria per l’Intelligenza artificiale; Lord Charles Powell, consigliere per gli Affari esteri del primo ministro britannico Margaret Thatcher; Ana Luiza Massot Thompson-Flores, direttore dell’ufficio delle Relazioni dell’Unesco. L’intera sessione sarà trasmessa in diretta sui social dello Ied.

La seconda giornata, martedì 27 agosto, si dividerà in due sessioni. Quella della mattina, organizzata dallo Ied, dalle 11 alle 12.30 dal titolo “Overcoming the climate crisis is possible, only with popular consent“. I lavori saranno aperti dal videomessaggio di Fatih Birol, direttore esecutivo Iea (International energy agency) L’introduzione sarà affidata a Gabi Schmidt, membro del Parlamento bavarese, vicepresidente Ied e rappresentante del governo bavarese per il volontariato.

Dopo il messaggio di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, previsti i seguenti interventi: Sua Altezza Reale, Principe El Hassan bin Al Talal, il cui discorso sarà pronunciato dall’ambasciatore di Giordania a Roma Qais Abu Daieh; Fatou Jeng, consulente climatico del Segretario generale delle Nazioni unite (Yag), componente dell’Ufficio esecutivo del Segretario generale delle Nazioni unite; Carlo Ratti, architetto, Curatore della XIX Biennale di Architettura di Venezia e docente di Studi urbani al Politecnico di Milano. I lavori saranno coordinati da Barbara Quacquarelli, docente alla Bicocca di Milano e Direttore Mit Sloan Management review Italia. In chiusura videomessaggio di Charles Rivkin, Chairman and Ceo della Motion picture association (Mpa) di Hollywood-Washington DC, sul tema “Il cinema e lo storytelling audiovisivo possono cambiare l’approccio del pubblico globale alla crisi climatica?”. Anche la sessione del 27 mattina sarà visibile in diretta streaming sui social Ied.

La terza sessione, nel pomeriggio di martedì 27 agosto, dalle 15 alle 17, sarà occasione per presentare il progetto “Connessioni Culturali”, con il suo approccio pionieristico nell’unire patrimonio culturale e innovazione digitale, e sarà sul tema “Italian culture and cultural industries: Soft power in world history and the contemporary world”. Saluto di benvenuto di Simone Venturini, assessore al Comune di Venezia alla Coesione sociale, turismo e sviluppo economico. L’introduzione sarà affidata a Francesco Rutelli, presidente del Soft power club. Coordinatori Luigi Gianniti, capo del dipartimento Ricerca del Senato della Repubblica, e la giornalista Paola Pica. Interventi del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Dopo il videomessaggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti previsti i seguenti interventi; Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera; Tiziana Lippiello, rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, coordinatore generale della Commissione nazionale per le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Marco Polo; Alberta Figari, Presidente Tim; Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia; Alessandro Giuli, presidente Fondazione MAXXI; Giordano Bruno Guerri, presidente Fondazione il Vittoriale degli italiani; Andrea Giordano, direttore del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e edile dell’Università di Padova; Gennaro Coppola, Ceo One more pictures. La sessione sarà disponibile in diretta streaming sul sito www.softpowerclub.org