Ambiente, Piunti (Conou): “In Italia rigenerato il 98% dell’olio minerale contro il 61% Ue”

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “L’economia circolare italiana è una esperienza di successo e di primato europeo. La prima legge che ha stabilito qualche cosa in merito al recupero degli oli minerali usati, è del 1940”. Così Riccardo Piunti, presidente Conou, Consorzio nazionale oli usati, intervenendo oggi dell’evento Adnkronos Q&A ‘Transizione green, investimenti e strategie’, al Palazzo dell’Informazione di Roma, sottolinea che in “Conou l’economia circolare è totale, perché raccogliamo tutto l’olio minerale usato e lo rigeneriamo al 98%. È il risultato di un modello organizzativo straordinario che nasce 40 anni fa dalla cooperazione fra le aziende, principalmente aziende petrolifere di lubrificanti, sulla base dell’idea, che ‘chi inquina paga’, poi diventata responsabilità del produttore”.

Nella rigenerazione “l’Europa è al 61%, quindi un 40% dell’olio viene bruciato. In Italia invece è praticamente zero – sottolinea Piunti – E questo accade nonostante l’Europa abbia stabilito che la rigenerazione è la cosa migliore che si possa fare dal punto di vista ambientale. Il tema è nell’organizzazione del sistema che fa questo in maniera spontanea, questo è vincente. Il consorzio è un arbitro indipendente, senza fine di lucro e come tale credibile”. Nel settore degli oli minerali “l’Europa è sempre stata molto tiepida nel fissare degli standard. Pensate che anche i tassi di raccolta ufficiali che dà l’Europa in uno studio del 2023 sono l’82%: e l’altro 18% dove va? Sono 500 mila tonnellate. Sembrava che l’Ue volesse fare degli standard, l’anno scorso, poi hanno detto no, aspettiamo. Quindi hanno ribadito l’importanza di modelli circolari come quelli italiani, ma non hanno più forzato la mano e forse c’è qualche interesse, qualche lobby – conclude – che è abituato a bruciare l’olio usato”.