Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Oggi alle 18:00 saremo a Colleferro con Bill de Blasio, già sindaco di New York, per discutere su come le città possono tenere insieme giustizia climatica e giustizia ambientale: per il Partito Democratico queste due lotte non sono scindibili”. Così Elly Schlein su Instagram.

“Chi paga il prezzo più alto delle ondate di calore sono le persone più fragili, più anziane e quelle persone che non possono nemmeno scegliere di accedere un condizionatore”.