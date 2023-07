Ambiente: Simiani (Pd), ‘governo litiga su commissario depurazione, mari inquinati e multe Ue’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “I continui litigi nel governo stanno bloccando anche la nomina del commissario straordinario unico per la depurazione: uno stallo che costa al nostro Paese 160mila euro al giorno di sanzione comunitaria e impedisce di fatto la prosecuzione di cantieri e lavori per la messa a norma della rete fognaria per le acque reflue urbane. Si tratta di centinaia di interventi necessari già pianificati dalla Struttura commissariale appena decaduta, per garantire la salute dei cittadini e la tutela dell’ecosistema. Questi ritardi sono incomprensibili, non solo perché gravano sui bilanci dello Stato, ma in quanto impediscono risanamenti ambientali necessari ed attesi da tempo soprattutto nelle regioni del Sud ed in Sicilia. Senza interventi non sarà infatti possibile contrastare l’inquinamento di mari, fiumi e falde acquifere nel pieno della gestione estiva e balneare”. Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente alla Camera e primo firmatario di una interrogazione depositata su questa materia.